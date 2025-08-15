Skip to Content
Streetsblog California home
Streetsblog California home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Streetsblog California

Friday’s Headlines

Bakersfiled cyclists fight back against grand jury report.

8:46 AM PDT on August 15, 2025

  • Bakersfield Cyclists Rally at City Hall to Protest Terrible Grand Jury Report (Bakersfield Now)
  • 1,000 New Units for San Diego County Transit Stop (Union-Trib)
  • New Bike Trail Winds Through 33 Miles of Napa (MSN)
  • Newsom's Redistricting Plan Targets Anti-HSR Republican Kiley (SacBee)
  • Kiley's Not Happy (SacBee)
  • Home Depot's in LA Now ICE Battleground (LAT)
    • Man Fleeing ICE at Home Depot Killed by Car (LAT)
    • Raids Cast Shadow Over Back to School (OC Register)
  • Parents Who Grew Up Biking as Kids, Think It's Too Dangerous for Their Kids (WaPo)

Anyone running the America's Finest City Half Marathon on Sunday? Look for me!

Get the rest of the headlines at SBUSASBLA, and SBSF.

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog California

Streetsblog USAPodcast

Talking Headways Podcast: The Powerless Brokers

Colin Parent of Circulate San Diego on why California can't build transit.

August 15, 2025
Streetsblog San FranciscoRail

Good Times and Good Signs in Santa Rosa

Advocates take a walking tour of the new wayfinding between the Santa Rosa SMART train station and the bus Transit Mall.

August 14, 2025
Streetsblog San FranciscoLocales

Alameda Prioritizes Drivers, Removes Slow Streets Barriers Near Schools

'The City Engineer determined that the barricade removal is necessary for public safety based on increased traffic volumes and driver behavior.'

August 14, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

I don't think they meant to pause the new bike parking requirement...but paused it is.

August 14, 2025
Streetsblog USAMedia

No, Washington Post, Driver’s Ed Isn’t The ‘Main Cause’ of Our Road Violence Crisis

A recent Washington Post article blamed bad driver's ed for America's dismal roadway safety stats — and gets a lot of facts wildly wrong.

August 14, 2025
See all posts