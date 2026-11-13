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Today's Headlines

Friday’s Headlines

E-buses, meet the new CAHSRA CEO, ICE, Dark Streets, Speed Cameras, Misinformation and more...
9:42 AM PST on November 13, 2026
Friday’s Headlines
Image: SacRT
  • SACRT Wins $57+ Million Grant for E-buses (SacBee)
  • Meet the CAHSRA Interim CEO (KMPH)
  • ICE Activity in California Rising (SacBee)
  • Fresno Moves to Restrict ICE on City Property (Fresno Bee, Fresnoland)
  • Streetlight Audit in SD Shows a Dark City (Union-Trib)
  • More on Long Beach Speed Cameras (LB Post)
  • $1 Million Grant for Study for Surfliner Improvements (LAist)
  • Right-Wing Columnists Don’t Want Raman to Implement Transportation Laws (CityWatch, NY Post)
  • Zoning Reform Not Enough to Fix Climate/Housing Crises (The Friendly City Urbanist)
  • Transit Won Big at the Ballot, Again (Transportation for America)
  • Blue Wave Is a Rising Tide for Bikes (CalBike)
  • Trump Nominates Former APTA Consultant for FRA Board (Mass Transit)
  • How Bad Will Super El Niño Be? (LAT)

Get national headlines at SBUSA, local headlines at SBLA and SBSF Streetsblog

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Damien Newton

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