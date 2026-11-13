Friday’s Headlines
E-buses, meet the new CAHSRA CEO, ICE, Dark Streets, Speed Cameras, Misinformation and more...
9:42 AM PST on November 13, 2026
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ClimatePlan Offers Becerra a Roadmap for Rethinking Transportation Priorities
California spends more than $30 billion annually on transportation, but the next governor will have an opportunity to make that investment work much harder for Californians.
November 13, 2026
Should Support for Grieving Families Be a Bigger Part of Vision Zero?
Three experts weigh in on the long shadow of the traffic violence epidemic and the impact of bereavement and grief on loved ones.
November 12, 2026
Families for Safe Streets to Honor 1,343 Traffic Violence Victims at San Diego World Day of Remembrance
Families who have lost loved ones and advocates for safer streets will gather Sunday at Grant Park to remember those killed or seriously injured in crashes and call for greater investment in traffic safety.
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November 12, 2026
Thursday’s Headlines
CAHSRA Says They'll Lay Track Soon, Election Changes, Deadly Roads and More.
November 12, 2026
Families To Unite in Loss and Hope for World Day of Remembrance This Sunday
A grieving mother shares her hopes for this year's World Day of Remembrance for Road Traffic Victims.
November 11, 2026